Zerkratztes Auto-Pickerl kann teuer werden

Das Pickerl ist nur dann gültig, wenn Ablaufmonat und Kennzeichen eindeutig erkennbar sind. Da die Autoplakette außen an der Scheibe angebracht werden muss, können diese Informationen allerdings schnell beschädigt werden. Sollte das der Fall sein, heißt es rasch handeln, denn: „Theoretisch reicht der Strafrahmen für ein Auto mit ungültigem Pickerl sogar bis zu 5000 Euro“, erklärt Christine Zwölfer, Juristin beim ÖAMTC Tirol: „Im Normalfall wird dies nicht so strikt geahndet. In der Praxis liegt die übliche Strafhöhe bei 100 bis 150 Euro.“