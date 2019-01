Verschollene Urne nach Odyssee wieder aufgetaucht

„Sie haben ,Lilly‘ gefunden! Sie steht seit zehn Minuten auf ihrem Platz“ - überglücklich informierte Stefanie K. umgehend die „Krone“. Einen Tag vor Weihnachten hatten sie und ihr Mann die erkrankte Familienhündin einschläfern lassen müssen – in einer Urne samt Pfotenabdruck sollte die Bulldoggen-Damen weiter ein Teil der Familie sein. Doch das von der beauftragten Tierbestattung in der Steiermark in Folge nach Pottendorf verschickte Paket samt „Lilly“ kam nie an.