„Kämpfe, dass Straftäter Asylrecht verlieren“

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sah Kickl in jedem Fall rücktrittsreif: Wenn er, wovon sie ausgehe, wusste, was er da in Sachen EMRK sagte, wäre er sowieso als Innenminister nicht tragbar - und hätte er es nicht gewusst, wäre er „heillos überfordert als Minister und ebenfalls nicht tragbar in diesem Amt“. Aber die Regierung pflege insgesamt einen „saloppen Umgang“ mit Verfassungs- und EU-Recht. Dass es heute „keine scharfe Trennlinie zwischen autoritärer Politik und Politik auf dem Boden des Rechtsstaates und der Verfassung“ mehr gebe in Österreich, mache vielen Menschen Sorgen.