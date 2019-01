Kourtney Kardashian angelt sich heißen Toyboy

Er ist knackige 26

David Dee Duron ist knackige 26 und hat ein gutes Netzwerk zu Hollywood-Promis. Er ist der Schwager von Rich Wilkerson Junior, der als Pastor Kim Kardashian und Kanye West 2014 vermählte. Sein älterer Bruder, Dakota, war wiederum 2012 „The Voice“-Finalist in den USA und kämpfte dort im Team von Christina Aguilera. Ein enger Vertrauter erklärte Kardashians Vorliebe für Toyboys gegenüber dem Magazin „Hollywood Life“ so: „Kourtney fühlt sich so jung und sexy wie schon seit Jahren nicht mehr, weswegen ihr auch ein Altersunterschied nichts ausmacht. Im Gegenteil, sie glaubt sogar, dass Kerle in ihrem Alter nicht mit ihr umgehen können.“