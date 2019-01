„So unwichtig sind wir vielleicht doch nicht“

Vor Djokovic und Griezmann

Der TV-Sender Eurosport und die französische Sportzeitung wählten Hirscher nämlich jeweils zum „Weltsportler des Jahres“. Dahinter landeten Megastars wie Novak Djokovic, Lewis Hamilton, Marc Marquez, Antoine Griezmann, Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer oder Marathon-Weltrekordler Eliut Kipchoge. „Eine riesige Ehre, für mich als Skifahrer fast unglaublich“, sagt Marcel. Den diese „Siege“ aber auch zum Nachdenken anregen: „Schön langsam weiß ich auch nicht mehr, was stimmt. Sind wir so klein, wie viele unseren Sport immer sehen? Oder sind wir vielleicht doch nicht so unwichtig?“ Der siebenfache Gesamt-Weltcup-Sieger, Doppel-Olympiasieger und sechsfache Weltmeister weiß aber: „Jeder Einzelne von diesen Leuten leistet in seiner Sportart Großartiges. Das zu vergleichen, ist eigentlich nicht möglich, nicht messbar.“