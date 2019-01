Hirscher nach Super-Sieg: „Es macht wieder Spaß“

Störfaktoren sind gefunden

Hirscher: „Wir haben von Wengen weg gearbeitet, alles über den Kopf gedreht. Aber jetzt habe ich endlich wieder ein gutes Gefühl. Es ist schwierig zu erklären, was es ist. In dem Fall wäre es relativ einfach - aber alles will man auch nicht erzählen. In dem Fall ist es nicht mal ein Zentimeter - aber für mich ist der sehr viel. Mit so viel Erfahrung, die man hat, merkt man so etwas halt. Wir sind sehr gut auf Schiene, haben endlich den kleinen Störfaktor gefunden."