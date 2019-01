Kickl-Appell für „schärfere“ Asylpolitik

Kickl nimmt in Schreiben an EU Bezug zu aktuellem Mord

Diese Forderung stellte nun auch der Innenminister und adressierte sein Anliegen an den EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, Dimitiris Avramopoulos. Kickl nimmt den Fall in Wiener Neustadt als Anlass: „Eine Aberkennung des Status war und ist jedoch bisher nicht möglich, da trotz der wiederholten Straffälligkeit kein besonders schweres Verbrechen verübt wurde. Das eingeleitete Aberkennungsverfahren musste daher eingestellt werden“, erklärt der Minister in seinem Schreiben.