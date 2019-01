Gasser soll ÖSV-Aufgebot bei WM anführen

Der Österreichische Skiverband hat am Montagnachmittag sein Aufgebot für die WM im Snowboard und Ski Freestyle vom 1. bis 10. Februar in Park City (USA) bekannt gegeben. 28 Athletinnen und Athleten werden im Olympiaort von 2002 antreten. Nominiert wurde auch Olympiasiegerin Anna Gasser. Über das Antreten der Snowboarderin in Big Air und Slopestyle nach einer Verletzung wird aber erst kurzfristig entschieden.