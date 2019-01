Schöffmann holt dritten Saison-Podestplatz

Schöffmann war in diesem Winter bereits als Dritte in Cortina und in Bad Gastein auf dem Podest gestanden. Beim letzten Einzelrennen vor den kommende Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Park City war sie zudem erstmals in ihrer Weltcup-Karriere schon in der Qualifikation die Schnellste. „Mit jedem guten Ergebnis wird mein Selbstvertrauen größer“, erklärte Schöffmann. „Dazu habe ich das Gefühl, dass ich derzeit richtig schnelle Schwünge fahren kann.“