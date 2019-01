Diese Kärntner Schlösser kann man kaufen

Ein Märchenschloss in Lölling, ein herrschaftliches Anwesen über Wolfsberg, ein gotischer Prachtbau in Hüttenberg oder ein historischer Vierkanthof in Mittertrixen: Gleich mehrere Kärntner Schlösser werden zum Verkauf angeboten. Wer das nötige Kleingeld hat, muss gar nicht so tief in die Tasche greifen