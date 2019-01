Die kleine Lieblingspistole der Waffenschmuggler

Pistole beliebt, weil sie so leicht umzubauen ist

Ihre Beliebtheit bei Kriminellen sei demnach auf die leichte Umbaubarkeit der Pistole zurückzuführen. „Das Geschäftsmodell der illegalen Waffenhändler geht so: Sie kaufen die in der Slowakei handelbare Waffe, schmuggeln sie nach Deutschland - wo sie auch als Kleinkaliberwaffe illegal ist - und bauen sie sie dann hier um“, erklärt Winkelsdorf im Gespräch mit der „Welt“. Umgebaut werden die Waffen dem Experten zufolge mittels zwei Methoden: entweder „indem man sie eine halbe Stunde im Kochtopf köchelt, bis sich der eingeklebte Lauf löst und man einen neuen einsetzen kann, einen 9mm-Lauf etwa. Oder man bohrt die Sperren im Lauf auf und erhält so eine scharfe Waffe, das geht noch einfacher.“