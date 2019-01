Kitz-Training: Reichelt top, Mayer im Glück

Seit Tagen hoch motiviert am Start steht Danklmaier, der seine Super-Serie ausbaute. Nach zwei Trainingsbestzeiten gewann er die Europacupabfahrt am Montag, wurde im ersten Weltcup-Training Dritter und am Donnerstag nun Vierter. „Es ist gut, wenn ich vorne mitfahren kann, so holt man sich Selbstvertrauen. Im Rennen wird mehr Gas gegeben, hoffentlich auch von mir, wenn ich am Start bin“, sagte der Steirer, der um Startplätze im Super-G und der Abfahrt fuhr und diese wohl bekommen wird.