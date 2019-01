Burkaverbot: 96 Anzeigen 2018 in ganz Österreich

62 Verstöße in Wien

62 Verstöße, und damit auch die meisten, wurden in Wien registriert, gefolgt von Niederösterreich mit elf und Oberösterreich mit acht. In der Steiermark waren es fünf und in Tirol vier Anzeigen. Jedoch stechen auch die Zahlen aus Salzburg hervor: Wie in der Vergangenheit mehrfach berichtet, ist gerade Zell am See als Urlaubsort gerade bei arabischen Touristen überaus beliebt. Registriert wurden im Jahr 2018 dort nur insgesamt drei Anzeigen. Jeweils einmal wurde überdies in Kärnten, Vorarlberg und dem Burgenland gegen das „Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz“ verstoßen.