Die Erfolgsgeschichte des Salzburger Flughafens

Die Bedeutung des Flugzeuges wurde rasch erkannt: Schon im Mai 1920 beschloss der Salzburger Landtag unter seinem Landeshauptmann Dr. Franz Rehrl, einen Flugplatz in Salzburg anzulegen. Offiziell in Betrieb genommen wurde der Flughafen am 16. August 1926. Das Maxglaner Flugfeld war eine planierte Wiese, es gab eine primitive Bretterhütte für die Flugplatzleitung und einen Hangar. Gelandet wurde von der Himmelreich-Kreuzung in Richtung Kuglhof.