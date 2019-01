Auf einen Knipser müssen Bullen warten

Am Donnerstag folgt der Abflug nach Lagos an die Algarve-Küste zum zehntägigen Camp. Dort warten zwei wichtige Prüfsteine: Slavia Prag (Sonntag), Peking Guaon am 1. Februar. Nun klar: Den Camp-Probegalopps kommt noch mehr Bedeutung zu. Die Generalprobe am 9. Februar fürs Hinspiel in der Europa League bei FC Brügge - unterlag in Liga-Spiel eins 2019 Charleroi 0:1 - am 14. Februar wurde gestrichen. Das somit letzte Testspiel fünf steigt gegen Altach (6. Februar) - mit dreimal 40 Minuten. Damit die Startelf für die Europacup-K. o.-Runde davor zumindest einmal mehr als 60 gemeinsame Match-Minuten zusammenbringt.