Cannabis-Schokolade: Drei Polen landeten im Spital

Ein 28-Jähriger, der ebenfalls aus Polen stammt, hatte dem 36-Jährigen und den beiden Frauen die Schokolade zum Spaß gegeben, hieß es. Nachdem die drei Personen die Schokolade gegessen hatten, mussten sie sich übergeben und litten an Krämpfen. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber bzw. der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert, konnten das Spital in der Zwischenzeit jedoch wieder verlassen.