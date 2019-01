Siebenhofer: 2 Siege, aber kein „Boyfriend-Effekt“

Denn am Sonntag lief es für Siebenhofer im Super-G nicht rund. Schon nach wenigen Fahrsekunden blieb sie in einer Linkskurve praktisch im Schnee hängen. „Ich habe das selbst nicht mitbekommen, was passiert ist. Dann ist es so schnell gegangen. Ich habe nicht mehr korrigieren können“, sagte Siebenhofer. Ihr extra für das Sonntagsrennen angereister Freund sei kein Glücksbringer gewesen, musste die Steirerin feststellen.