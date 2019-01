Seidl holt als erster Österreicher „Nordic Triple“

Rehrl, der Sieger der ersten zwei Teilbewerbe, startete als Zweiter in den Langlauf und hielt sich ab der Halbdistanz auch dank perfekter Ski im Windschatten des vom vierten Platz heranstürmenden Rießle. „Es ist nicht so tragisch, wenn mich der Mario abhängt. Für mich war es ein unglaubliches Wochenende mit zwei Siegen und dem dritten Gesamtrang. Mario war auf der Schanze eine Klasse für sich, das hat er sich absolut verdient.“ Die bisher beste ÖSV-Gesamtplatzierung in dem zuvor stets in Seefeld ausgetragenen Triple war der dritte Rang Bernhard Grubers 2017 gewesen.