Eberhard in Ruhpolding nur von Bö geschlagen

Für das ÖSV-Team war es der vierte Podestplatz der Saison, der zweite in einem Einzelbewerb. Simon Eder, zum Auftakt in Pokljuka Dritter über 20 km, wurde mit zwei Fehlern stehend und 33 Sekunden Rückstand Neunter. Nach zwei fehlerfreien Liegend-Einlagen war der 35-Jährige noch in Führung gelegen. „Das war ein saugeiles Rennen. Wir waren heute mittendrin statt nur dabei“, sagte Eder. „Jetzt gilt es in Schwung zu bleiben.“