Randalierer verwüsten Innsbrucker Amtsgebäude

Unbekannte Randalierer trieben in der Nacht auf Sonntag in einem Innsbrucker Amtsgebäude ihr Unwesen! Nachdem die Täter in das Haus eingebrochen waren, verwüsteten sie mehrere Räumlichkeiten, indem sie unter anderem Türen zerstörten oder Waschbecken verstopften. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro! Von den Vandalen fehlt bislang jede Spur...