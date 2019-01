Die Post bringt scheinbar doch nicht allen was

Am Donnerstag (17. Jänner) war so ein Tag. Gegen 10 Uhr kommt der Postler in unser Büro. In der Hand hatte er mehrere so genannte „Einschreiber“ - also wichtige Post! Er wollte unserer Sekretärin alle Briefe auf einmal in die Hand drücken und forderte sie gleichzeitig auf, mit einer Unterschrift den Erhalt aller Schriftstücke zu bestätigen. Als sie das natürlich verweigerte - weil erstens illegal, zweitens einer der Adressaten im Büro war und drittens die restlichen Schriftstücke für ein anderes im Büro im selben Stock waren - sagte der Postler unfreundlich: „Nein, das interessiert mich nicht, dafür habe ich keine Zeit!“ Und verließ das Büro - mit allen Briefen. Wir sind schon gespannt, wann wir die Briefe bekommen? Und was geschieht, wenn durch dieses freche Verhalten eine Frist verpasst wird? Ein Tipp an seine Vorgesetzten: Vielleicht erklären Sie Ihrem Mitarbeiter ihren Werbeslogan „Die Post bringt allen was“ noch einmal!