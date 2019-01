Neues Bündnis für St. Martin bei Lofer

Bauordnung als gemeinsamer Erfolg

Gemeinsam erreicht haben die vier Fraktionen beispielsweise die neue, mutige Bauverordnung, die Flachdächer verbietet. „Bei dem Schneechaos waren wir jetzt besonders froh, weil am flachen Dach ganz andere Lasten entstehen“, so der grüne Mandatar, der jahrelang nach Salzburg pendelte und jetzt in seinem Brotberuf, der Energietechnik, in Pension ist. „In Summe bin ich in meinem Leben drei Jahre alleine im Auto gesessen.“ Jetzt will er noch mehr Zeit für die Gemeindearabeit investieren.