Nach Übergriffen: Experten empfehlen Pfeffersprays

Der kleine, praktische Spray findet in jeder Jacken- oder Handtasche Platz. Die Abwehr erfolgt mittels 10 prozentigem OC-Strahl, was in etwas zwei Millionen Scoville entspricht, in Form eines geräumigen Drei-Meter-Breitstrahls mit einer Reichweite von bis zu eineinhalb Metern. Zudem verfügt das Produkt über einen praktischen Klipp zur Befestigung am Gürtel oder der Brusttasche.