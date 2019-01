Österreich verpasst Aufstiegs-Wunder klar

Der Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien blieb schließlich das einzige Erfolgserlebnis, in der Tabelle landete man hinter Chile, dem man blamabel 24:32 unterlag, nur auf Platz fünf. Nach dem Sieg Chiles über Saudi-Arabiens in der Partie davor hätte die ÖHB-Auswahl mit zumindest elf Toren gewinnen müssen, um in der kleinen Tabelle der dann punktegleichen Teams Österreich, Chile und Tunesien die Nase vorne zu haben. So bleibt Nikola Bilyk und Co. nur der ungeliebte President‘s Cup in Kopenhagen. Dort werden am Wochenende die Plätze 17 bis 20 ausgespielt.