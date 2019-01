Glaubt die EU, es gäbe keine Zukunft ohne sie?

„Weder dumm noch selber schuld“

Im Gegenteil: Der Brexit bringt uns dieses liebenswerte Volk, das auf der linken Straßenseite Auto fährt, sein Pfund unserem Euro vorzieht und Entfernungen lieber in Füßen als in Metern bemisst, noch näher. Nur weil die Briten nicht so abgestimmt haben, wie Brüssel es gerne hätte, sind sie noch lange nicht dumm oder selber schuld - schuld sind höchstens jene, die nicht von ihrem Abstimmungsrecht Gebrauch gemacht haben.