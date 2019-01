Feuz Schnellster im ersten Training in Wengen

Für die Konkurrenz gibt es mit Feuz einen Topfavoriten auf den Gewinn der Abfahrt am Samstag, der Schweizer nimmt das gelassen hin. „Ich habe das Rennen schon zweimal gewonnen, wenn ich an einem Ort keinen Druck mehr verspüre, dann ist es hier in Wengen“, sagte der Sieger von 2012 und 2018 in Wengen sowie in diesem Winter der Abfahrt von Beaver Creek.