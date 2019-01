Promis in der Gamsstadt: Die Hits von Kitz!

Promi-Partys am laufenden Band

Andere Wahlkitzbüheler sind weniger zimperlich, sie werfen sich in Leder und/oder Loden und tauchen ein ins fröhliche Getümmel. Da kommt es dann vor, dass die aufgedirndelte Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch in der zirbenholzgeschnitzten Parallelwelt des „Stanglwirts“ in Going Schulter an Schulter mit Ex-Boss-Boss Werner Baldessarini und „Schätzchen“ Uschi Glas am Kupferkessel schunkelt. Hausherr Balthasar Hauser läutet auch an diesem Freitagabend wieder mit seiner 400 Jahre alten Glocke und ruft den 2500 Gästen zu: „Weiß wurscht is!“