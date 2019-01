Mit weißer Weste ins große CHL-Finale

Bevor es nächsten Mittwoch (20.20) zum finalen CHL-Showdown kommt, wartet am Freitag die Partie in Wien und am Sonntag das Heimspiel gegen Linz. Layne Viveiros, der nach seiner Verletzung operiert werden musste, fällt sechs bis acht Wochen aus. Coach Poss fordert dennoch: „Wir brauchen die selbe Konsequenz wie in München.“