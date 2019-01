Wieder mehr Kirchenaustritte in der Steiermark

Missbrauch und Kärntner Kirchenkrise

Was sind die Hintergründe für die Steigerung bei den Kirchenaustritten? Die Diözese meint in einer Aussendung: „In den Zahlen zeigt sich weiterhin der gesamtgesellschaftliche Trend einer loseren Kirchenbindung. Im Herbst 2018 wurden zusätzlich mehr Austritte verzeichnet als in den Jahren davor. Es ist zu vermuten, dass die höheren Austrittszahlen - vor allem im Monat Oktober - auf die Veröffentlichungen zum Thema Missbrauch in den USA und später in Deutschland zurückzuführen sind. Die Rückmeldungen von ausgetretenen Personen bestätigen diese Annahme. Für uns wird dadurch deutlich, dass es uns bisher wohl zu wenig gelungen ist, all die Bemühungen um die Aufarbeitung des Missbrauchsthemas ausreichend und positiv darzustellen. In den letzten Wochen haben wir zusätzlich Rückmeldungen zu Kirchenaustritten erhalten, die die aktuelle Situation der katholischen Kirche in Kärnten aufgreifen.“