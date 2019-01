Polizei erklärt: Darum war Täter auf freiem Fuß

Was ihn zu der Schreckenstat getrieben hat, behält der dringend Tatverdächtige für sich: Nach dem tödlichen Messerangriff auf seine eigene Frau vor den Augen von drei der ingesamt vier gemeinsamen Kinder schweigt der mutmaßliche Täter rund um die Bluttat. Jegliche Kommunikation mit den Ermittlern verweigere der Mann, so die Polizei. Doch warum musste es überhaupt erst so weit kommen, fragen sich aktuell viele „Krone“-Leser. Warum musste die vierfache Mutter sterben, obwohl der Verdächtige bereits seit Längerem im Visier der Behörden stand? Die Exekutive nahm am Mittwoch zu zahlreichen Wortmeldungen Stellung. Im Rahmen der Möglichkeiten sei man „konsequent gegen sein Verhalten eingeschritten“, wurde mehrfach betont.