Islam-Fanatiker „war eine tickende Zeitbombe“

Polizeisprecher: „Die Einvernahmen dauern an“

Der älteste Sohn wählte noch den Notruf - doch die Ärzte verloren im Spital den Kampf um das Leben der Frau, während Cobra-Beamte die Wohnung stürmten, in der sich der mutmaßliche Täter verschanzt hatte. Über das Motiv kann derzeit nur spekuliert werden: „Die Einvernahmen dauern an, die Kinder werden von einem Krisenteam betreut“, so Polizeisprecher Johann Baumschlager.