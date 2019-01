So macht sich Matthäus über Ribery lustig

„Loddar“ macht auf Ribery! Fußball-Legende und Weltmeiste Lothar Matthäus hat sich in einem Facebook-Posting über Bayern-Star Frank Ribery lustig gemacht, der wegen des Verzehrs eines Gold-Steaks in den vergangenen Tagen heftige Kritik geerntet hatte. Im Video oben sehen und hören Sie, was Riberys Teamkollege Thomas Müller zu der Affäre zu sagen hat.