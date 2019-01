Die besten Gadgets gegen fiese Langeweile

Vor Langeweile warnten schon viele weise Menschen. So sagte Friedrich Schiller einst: „In müß’ger Weile schafft der böse Geist.“ Der Philosoph Immanuel Kant ging sogar noch weiter und verglich die Leere an Empfindungen mit dem Vorgefühl eines langsamen Todes. Eine aktuelle amerikanische Studie bestätigt nun sogar, dass Langeweile negative Handlungen begünstigt. Der zufolge neigen Jugendliche, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, um 50 Prozent eher zum Rauchen, Trinken oder illegalen Drogenkonsum.



Auch die Briten haben Erschreckendes herausgefunden: Die Gefahr einen Herzinfarkt zu erleiden, ist für Berufstätige um das 2,5-Fache höher, wenn sie sich im Monat davor in der Arbeit gelangweilt haben. Und zu guter Letzt eine weitere Untersuchung aus den USA: Dabei bekamen die Probanden den Auftrag sich 15 Minuten in einem Raum zu setzen und einfach nichts zu tun. Zwei Drittel der männlichen Testteilnehmer und ein Viertel der weiblichen wurde das schnell zu stumpfsinnig. Sie setzten sich lieber den alternativ angebotenen Elektroschocks aus. Fazit: Selbst Unangenehmes lässt sich besser ertragen als leere Monotonie. Aber wir wollen Sie natürlich nicht leiden lassen und haben eine bessere Lösung leere Minuten zu füllen. Überzeugen Sie sich selbst!