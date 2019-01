Christoph Waltz inszeniert Beethoven-Oper in Wien

2020 wird der 250. Geburtstag des Komponisten gefeiert, seine einzige Oper, „Fidelio“, wurde am Theater an der Wien im Jahr 1805 uraufgeführt. „Wir werden dem breiten Raum geben“, betonte Intendant Roland Geyer, der den Termin passenderweise ins „Fidelio-Foyer“ gelegt hatte. Waltz habe er bei dessen bisherigen Opernarbeiten - 2013 inszenierte er den „Rosenkavalier“, 2016 den „Falstaff“, beides in Antwerpen - kennengelernt und mit „Fidelio“ sein Interesse wecken können. Manfred Honeck, ein jahrzehntelanger Freund, werde erstmals am Haus arbeiten. Beethoven, das sei für ihn „der revolutionärste und aufregendste Komponist überhaupt“, so Honeck, der in der für 16. März 2020 anberaumten Produktion die Wiener Symphoniker dirigieren wird.