Eine Orgie der Verbitterung

So einfach ist es allerdings nicht, steht Voggenhubers Abrechnung in der „Zeit“ doch für mehr: Mit Begeisterung klauben publizistische Altwarensammler auf, was dem Ansehen der Regierung schaden könnte. Das ist zwar Europas ohnehin brüchiger Partnerschaft alles andere als förderlich, gehört aber zur gängigen Praxis hier ansässiger Filialleiter deutscher Blätter. Und in Leuten vom Schlage eines Herrn Voggenhuber finden sich eilfertige Opfer ihrer Eitelkeit für eine miese Show zum Nachteil Österreichs.