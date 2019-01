Russe hält sich Puma als Haustier in der Wohnung

Eine ziemlich große Schmusekatze hat sich ein Russe in seiner relativ kleinen Wohnung zugelegt: Alexandr Dmitriev kaufte einem Zoo einen Puma ab und lebt seitdem mit Raubtier „Messi“ in seinem Apartment. Das riesige Haustier werde von ihm vier Mal die Woche trainiert und soll laut dem Besitzer „sehr sanft“ und überhaupt nicht bissig sein. Deswegen kann „Messi“ auch getrost an der Leine geführt werden.