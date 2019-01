„Kein Weltuntergang“

„Das Ergebnis hat sich abgezeichnet. Von Anfang an sind wir in Garmisch nicht in die Gänge gekommen“, erklärte Oberadler Felder. Der vor den Heimspringen in Innsbruck und Bischofshofen zu beruhigen versuchte: „Es ist kein Weltuntergang. Viele sind ratlos, weil sie sich nicht spüren. Das ist eine Phase. Wir sind noch nicht gefestigt. Solche Ergebnisse werden uns heuer wohl noch öfter passieren!“