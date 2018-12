Darts-WM: Anderson steht im Halbfinale

Der zweifache Weltmeister Gary Anderson steht bei der Darts-WM in London im Halbfinale. „The Flying Scotsman“, wie Anderson genannt wird, schlug am Samstag im Viertelfinale den Engländer Dave Chisnall mit 5:2 und darf damit auf ein Duell mit Topfavorit Michael van Gerwen in der Vorschlussrunde hoffen.