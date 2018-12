Vermisster Autist: Familie feierte Wiedersehen

Arian S. war am 9. November 2015 aus einer Wiener Betreuungseinrichtung verschwunden und vier Tage später in der Nähe von Mailand aufgegriffen worden. Er kam zunächst in ein Krankenhaus und wurde schließlich in einer offenen Gemeinschaft untergebracht. Von dort übersiedelte er unter dem Namen Antonio Gallo im vergangenen Jahr in eine andere Einrichtung. In der Unterkunft, in der sich Arian S. seit Mai 2017 aufhielt, werden circa 60 Patienten betreut.