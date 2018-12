Vermisster Autist nach drei Jahren aufgetaucht

Happy End zum Jahreswechsel: Ein 25-jähriger Wiener, der seit mehr als drei Jahren als vermisst galt, lebt in einer betreuten Einrichtung in Mailand, wie sich nun herausstellte. Der junge Mann, ein Autist, war am 9. November 2015 spurlos aus einer Betreuungseinrichtung in Wien-Währing verschwunden. Wie das Bundeskriminalamt am Freitag bestätigte, wird die Mutter am Samstag nach Mailand fahren, um ihren Sohn heimzuholen.