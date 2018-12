Lackner will als Visitator „Brücke nach Rom“ sein

Kardinal Christoph Schönborn sagte, er stelle zum jetzigen Zeitpunkt keine Beurteilung zur Lage in Kärnten an. „Ich kenne manche Vorwürfe, kenne aber auch den Befund des Wirtschaftsprüfers, der sagt, dass nichts passiert ist, was das Bistum wesentlich beeinträchtigt hätte oder ungesetzlich gewesen wäre. Ich habe also kein Gesamtbild. Daher steht mir ein Urteil gar nicht zu.“