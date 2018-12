Walkner genießt Weihnachtsruhe vor dem Sandsturm

Weihnachten als Belohnung

„Für mich ist Weihnachten eine Belohnung. Bis dahin gebe ich in der Vorbereitung alles. Am 24. gehe ich vormittags eine Skitour. Dafür kann ich Würstelsuppe und Bier mit Papa, das ,Bratl’ samt Knödel von der Oma dann genießen“, lächelt Matthias. Der sich vorm großen Jahreshighlight, das er als Vorjahressieger mit der Nummer eins in Angriff nimmt, „sehr entspannt“ fühlt: „Ich habe ja meine ,Olympia-Goldene’ gewissermaßen schon in der Tasche.“ Nachsatz: „Ich fühle mich auch fitter, hab fünf Kilo weniger als Ende 2017!“ Braucht sich das Zweirad-Ass beim üppigen Weihnachtsschmaus also echt nicht zurück zu nehmen.