1700 Oberösterreicher liegen mit Grippe im Bett

Der Höhepunkt der Grippewelle wird in einigen Wochen erwartet, doch die Zahl der krangemeldeten steigt: Lagen vor drei Wochen 1541 Oberösterreicher erkältet im Bett, waren es jetzt 1691. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 1547. An der gefährlichen Influenza leiden derzeit acht Landsleute, 2017 waren es neun. Diese Tipps eignen sich am besten als Prävention: