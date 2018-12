Vorarlberger Hotel von Erdrutsch erfasst

Heftige Regenfälle hatten das Erdreich stark aufgeweicht, kurz vor 2 Uhr früh lösten sich schließlich die Schlammmassen und donnerten in Hirschegg im Kleinwalsertal in die Tiefe. Die Hotelterrasse wurde rund einen Meter hoch mit Schlamm und Erdreich verschüttet, die zwei hangseitigen Gästezimmer ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen.