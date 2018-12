Aussprache endet in Tirol mit 2 Schwerverletzten

Zur Bluttat war es am Sonntag gegen 16 Uhr in einem Wohnhaus in Zell am Ziller gekommen. Der Mann - ein Serbe im Alter von 47 Jahren - hatte offenbar das Gespräch mit seiner 48-jährigen Ex-Freundin, die aus Bosnien stammt, gesucht. Es kam zu einer heftigen Diskussion, die letztlich völlig eskalierte. Der Verdächtige zückte ein Messer und stach auf seine Verflossene offenbar im Bereich des Oberkörpers ein. Zwei weitere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Haus aufgehalten hatten, sollen dann mit der schwer verletzten Frau ins Badezimmer geflüchtet sein und sich dort eingesperrt haben.