Van der Bellen warnt: Heer nicht verfassungsgemäß!

Kunasek freut sich über Van der Bellen als „Mitstreiter“

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) begrüßte am Samstagnachmittag die „klare Position“ von Van der Bellen zur Finanzierung des Heeres. Er freue sich, den Präsidenten als „Mitstreiter“ an seiner Seite zu haben, so Kunasek in einer Aussendung. Er gab sich überzeugt davon, dass die Regierung bei den Budgetverhandlungen hinter dem Heer stehen werde.