Pöltl wirft zwölft Punkte bei Kantersieg der Spurs

Die San Antonio Spurs sind in der National Basketball Association (NBA) aktuell so richtig in Schwung. Mit einem 124:98 gegen die Minnesota Timberwolves feierten sie am Freitag (Ortszeit) den nächsten Kantersieg. Jakob Pöltl hatte mit 27:09 Minuten seine bisher längste Einsatzzeit im Dress der Texaner. Der 23-jährige Wiener steuerte zwölf Punkte bei. Die Spurs holten den siebenten Erfolg in den vergangenen acht Spielen bzw. den dritten hintereinander. Sie verbesserten ihre Bilanz auf 18:15 und sind vorerst Siebenter der Western Conference.