Zwei Schülerinnen (14) von Frau mit Messer bedroht

Den Schrecken ihres Lebens dürften zwei Mädchen am Freitag an einer Straßenbahnhaltestelle in Traun in Oberösterreich erlitten haben. Eine amtsbekannte 30-Jährige bedrohte sie zunächst verbal, dann mit einem Messer. Die Droherin wurde von der Polizei ausgeforscht und gestellt.