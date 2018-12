Pkw mit Zug kollidiert: Lenker (49) tot!

Auf einem Bahnübergang zwischen Ludersdorf und Gleisdorf in der Steiermark sind am Mittwochnachmittag ein Auto und ein Personenzug der ÖBB kollidiert. Der 49-jährige Pkw-Lenker dürfte trotz Rotlichts in die Kreuzung eingefahren sein. Bei dem Zusammenstoß mit dem Triebwagen wurde der Mann eingeklemmt - er starb noch an der Unfallstelle.