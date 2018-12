Duell der Gutachter im Prozess gegen Robert K.

Nur Stimmen in seinem Kopf hätten sein Handeln dominiert, sagt Robert K. (16) am Mittwoch vor Gericht. Und die eingebildeten Gestalten, die wie Leichen in zerfetzten Kleidern aussahen, hätten Befehle erteilt. Auch beim Mord an der siebenjährigen Hadishat sei er eine Marionette an unsichtbaren Fäden gewesen. Doch Gutachter haben Zweifel, dass der Angeklagte zur Tatzeit geisteskrank war.